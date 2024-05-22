Червиченко: «Сафонов по уровню игры точно годится в «ПСЖ» на роль второго вратаря»

​Андрей Червиченко, в прошлом занимавший должность президента «Спартака», высказался об интересе «ПСЖ» к Матвею Сафоному.

Ранее появилась информация, что французский клуб планирует подписать голкипера «Краснодара». Отмечалось, что парижане видят в футболисте подмену Джанлуиджи Доннарумме.

- Сафонов по уровню игры точно годится в «ПСЖ» на роль второго вратаря, а, возможно, и первого. Однако меня смущает ситуация, что россиянин едет во Францию, но всё может быть, - цитирует экс-президента «красно-белых» «Чемпионат».

Сообщалось, что парижане готовы выложить за футболиста 20 миллионов евро. В текущем сезоне Сафонов провёл в РПЛ 29 матчей, в которых пропустил 27 голов.