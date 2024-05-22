Команды РПЛ начнут стыковые матчи на своих домашних полях

Состоялась жеребьёвка стыковых матчей за право сыграть в следующем сезоне в РПЛ.

Как сообщает официальный сайт РФС, первыми домашние матчи проведут команды РПЛ, которые по итогу сезона в Премьер-лиге займут 13-е и 14-е места. Ответные матчи пройдут уже на домашних полях коллективов из Мелбет-Первой лиги. Первые встречи пройдут 29 мая, ответные — 1 июня. Но если в стыки выйдет «Балтика», то матчи с участием балтийцев пройдут 6 и 9 июня из-за Суперфинала Кубка России.

На данный момент 13-е место в РПЛ у «Факела» (29 очков), а 14-е – у «Пари НН» (также 29 очков).

В Первой лиге третья строчка у тольяттинского «Акрона» (56 баллов), а четвёртая у тульского «Арсенала».