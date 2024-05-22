Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о чемпионской гонке.

- Для вас «Динамо» - явный фаворит золотой гонки или допускаете вероятность того, что в Краснодаре «Динамо» оступится и упустит чемпионство?

- Все может быть. «Краснодару» тоже нужна победа, поэтому обе команды мотивированные. Тут даже предсказать невозможно. Мне кажется, что «Динамо» может оступиться. Там еще есть вопросы по Тюкавину, у которого повреждение. Если он не сыграет, это будет большой потерей для «Динамо». А так «Краснодар» при своих трибунах впервые может стать чемпионом. «Динамо» тоже давно не выигрывало золото. Поэтому соперники будут очень мотивированные, и игра предстоит бескомпромиссная. Тем более, «бело-голубым» достаточно будет сыграть вничью.

- На данный момент «Динамо» - лучший клуб РПЛ по очкам. А по игре?

- И по игре команда более стабильна. Игра у подопечных Лички более согласованная и насыщенная. Центр неплохо выглядит. Атака великолепная. Поэтому «Динамо» сильнее «Краснодара» по игре, но в таком матче, который может решить судьбу, все возможно.

- Разделяете мнение, что Личка – лучший тренер РПЛ, даже если «Динамо» не выиграет золото?

- Нет. Личка – сильный тренер. Он доказал это в «Оренбурге», заняв рекордное седьмое место. Была боязнь, что под давлением он может поплыть, и были моменты, когда он допускал ошибки и «Динамо» проваливало матчи, как дома с «Ростовом». Это говорит о том, что Личке не так просто возглавлять «Динамо». Называть его сильнейшим тренером РПЛ преждевременно. Пусть он два-три года поработает в команде, тогда можно будет говорить о том, сильный это тренер или нет.

- «Зенит» разочаровал в этом сезоне или если будет золото, то неважно, как оно добыто?

- «Зенит», как бы не сыграл, разочаровал. Ему надо менять вектор развития. Он пошел по не самому лучшему пути, выпуская на поле по десять иностранцев. Питерцы начинают играть хорошо, а потом легионеры начинают ныть. Вендел вообще на сборы опаздывает, и это в порядке вещей. Клаудиньо начинает себе клуб другой искать. «Зенит» шел к тому, что случилось в этом году. Игра очень безвольная и слабая. Все матчи скучные, потому что можно предсказать, как будет складываться игра, – питерцы будут давить, соперник – обороняться. Потом «Зенит» один гол забьет и начнет катать мяч посередине поля. Затем в конце пропустит, и получается ничья. Все это предсказуемо.

- Есть ли вопросы к работе Семака?

- Про него говорят, что раз Семак - пятикратный чемпион России, значит, сильный тренер. Но он, по сути, только с «Уфой» работал и в «Зените». Мне не нравится, что «Зенит» покупает много перспективных российских футболистов, а потом держит их на лавке. Если у тебя в команде выступает девять иностранцев – ты обязан их ставить, иначе спросят, зачем ты их покупал. И получается, что наши перспективные ребята сидят на лавке. Это не приносит пользы отечественному футболу. Мне бы не хотелось, чтобы «Зенит» выглядел, как вредитель российского футбола.

Елена Григорьевская