Деменко: Промес? Стало безразлично на этого человека

Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко поделился комментарием о ситуации нападающего «красно-белых» Квинси Промеса.

Напомним, 32-летний футболист был освобожден из-под стражи в ОАЭ, но ему по-прежнему запрещено покидать страну. Нидерландцу грозит экстрадиция на родину, где он приговорен к 7,5 годам колонии.

Деменко заявил, что изначально ему хотелось увидеть возвращение Промеса в «Спартак», но позже ситуация изменилась.

«После того, что началось… Многочисленные его проступки и дела: то ДТП, то ресторан. И стало безразлично на этого человека», — цитирует Деменко «Газета.Ру».

Контракт Промеса со «Спартаком» рассчитан до конца следующего сезона.