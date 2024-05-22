Отец Кузяева заявил, что Сафонов сильнее Доннаруммы

Адьям Кузяев, отец полузащитника «Гавра» Далера Кузяева, высказался о возможном трансфере голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Эксперт считает, что Сафонов является сильным футболистом и без проблем заиграет в парижском клубе.

«Не согласен, что с Доннаруммой тяжело будет конкурировать, потому что Матвей посильнее итальянца и сможет быть первым номером», — приводит слова Кузяева Metaratings.

Сообщалось, что сумма трансфера может составить 20 миллионов евро.

В этом сезоне 25-летний Сафонов сыграл в 29 встречах чемпионата России, пропустил 27 мячей и десять раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

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