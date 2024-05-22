Агент Щенникова рассказал о предложениях от других клубов

Агент экс-защитника «армейского» клуба Георгия Щенникова рассказал о предложениях, которые поступали по его клиенту.

Сергей Пушкин отметил, что предложения были от некоторых клубов РПЛ.

- Не могу сказать, что Георгий завершил карьеру. Он сам об этом скажет, когда примет решение. Какие-то предложения нам поступают, но они не особо интересные. Среди них были предложения от команд РПЛ, - передаёт слова Пушкина «Спорт-Экспресс».

Напомним, Щенников по окончании прошлого сезона покинул ЦСКА, так как срок его соглашения истёк. За столичный коллектив Щенников провёл 367 матчей, в которых 10 раз поразил ворота соперников и сделал 15 ассистов на партнёров.