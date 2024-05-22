Кафанов — о Сафонове в «ПСЖ»: После адаптации он выйдет на другой уровень

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о возможном переходе голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова во французский «ПСЖ».

«Я бы хотел верить в то, что так и есть. Был бы очень рад за Матвея, если это правда», — заявил Кафанов «Спорт-Экспрессу».

Специалист считает, что у Сафонова есть все качества для игры в Европе, но ему потребуется время на адаптацию, после чего он выйдет на новый уровень.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов заплатить 20 миллионов евро «Краснодару» за трансфер Сафонова. При этом отмечалось, что переход пока не согласован.

В этом сезоне Сафонов провел 29 матчей в рамках РПЛ и десять раз оставил свои ворота «сухими».