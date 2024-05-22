Оздоев: «Фанаты ПАОКа могут и встряску дать за плохие результаты»

Магомед Оздоев провёл в греческом топ-клубе, ПАОКе из Салоников уже ровно один сезон. На минувших выходных россиянин в составе клуба стал чемпионом Греции.

Магомед высказался о знаменитых фанатах ПАОКа, известных на всю Европу своей громкой поддержкой любимой команды, а также пиротехническими шоу и скандалами.

«Фанаты великолепны, живут командой, любят команду. Всегда приходят на базу — поговорить, поддержать. А если результаты плохие — могут и встряску дать», - делится Оздоев для «Чемпионата».

Ранее Магомед высказался о главном различии между Российской премьер-лигой и греческой Суперлигой.