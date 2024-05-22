Барбоза не исключил, что «ПСЖ» следит за Сафоновым

Известный агент Паулу Барбоза отреагировал на информацию о возможном трансфере голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Сафонов – хороший игрок, который, возможно, находится в шорт-листе. Но не думаю, что Матвея всерьез рассматривают», — приводит слова Барбозы Metaratings.

По мнению агента, летом у «ПСЖ» должны произойти определенные изменения, но покупка вратаря не является приоритетом.

В нынешнем сезоне 25-летний Сафонов провел 29 матчей в чемпионате России, пропустил 27 голов и десять раз сыграл «на ноль».

Эксперты авторитетного портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 18 миллионов евро.

«ПСЖ» может подписать российского футболиста