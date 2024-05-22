Барбоза не исключил, что «ПСЖ» следит за Сафоновым

Известный агент Паулу Барбоза отреагировал на информацию о возможном трансфере голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».
«Сафонов – хороший игрок, который, возможно, находится в шорт-листе. Но не думаю, что Матвея всерьез рассматривают», — приводит слова Барбозы Metaratings.
По мнению агента, летом у «ПСЖ» должны произойти определенные изменения, но покупка вратаря не является приоритетом.
В нынешнем сезоне 25-летний Сафонов провел 29 матчей в чемпионате России, пропустил 27 голов и десять раз сыграл «на ноль».
Эксперты авторитетного портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 18 миллионов евро.
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