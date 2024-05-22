Экс-игрок «Зенита» Горшков высказался о чемпионской гонке в РПЛ

Александр Горшков, в прошлом выступавший за петербургский «Зенит», высказался о борьбе за золотые медали в этом сезоне.

Напомним, за тур до чемпионата три команды борются за победу в РПЛ – «Зенит», а также «Краснодар» и «Динамо», которые встретятся друг с другом в заключительном матче этого сезона.

- «Зенит» являлся лидером в предыдущих сезонах, поэтому многие предрекали, что в этом году он выиграет чемпионство. Если другой клуб выиграет чемпионство, то это покажет, что всё возможно, - цитирует Горшкова «Чемпионат».

В настоящее время столичный клуб лидирует в таблице, набрав 56 очков, на втором месте идёт «Зенит», у которого на два балла меньше, замыкает тройку лидеров «Краснодар», набравший 53 очка. Все восемь матчей 30-го тура РПЛ пройдут 25 мая.