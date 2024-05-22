«ПСЖ», действующий чемпион Франции приобретёт у «Краснодара» вратаря Матвея Сафонова за 20 млн евро.

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свои источники, парижане и «быки» уже приближаются к соглашению по трансферу. Сумма перехода, помимо 20 млн, будет включать ещё и неназванные бонусы. Отмечается, что контакты между клубами по переходу голкипера начались несколько недель назад, но в последнее время сторонам удалось достичь прогресса в переговорах.

Сафонову 25 лет, он – воспитанник академии «Краснодара». В парижском клубе ему в случае трансфера, как сообщалось ранее, уготована роль второго голкипера – на подмену Джанлуиджи Доннарумме.