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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак ответил, у кого больше шансов на чемпионство в РПЛ

22 Мая 2024 • 19:14 Комментировать
Зенит
...
Ростов
25.05 16:30

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Естественно, самые высокие шансы — у «Динамо», ему достаточно ничьей, чтобы стать чемпионом», — приводит слова Семака портал «РБ Спорт».

При этом специалист отметил, что у «Зенита» и «Краснодара» тоже есть шансы на трофей.

В последнем туре чемпионата России «Зенит» примет у себя дома «Ростов», а «Динамо» встретится на выезде с «Краснодаром».

Все игры 30-го тура РПЛ пройдут в субботу, 25 мая. Стартовый свисток во всех матчах должен будет прозвучать в 16:30 по столичному времени.

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