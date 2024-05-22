Новиков: «Акинфеев способен играть на высоком уровне ещё два года»

Валерий Новиков, экс-голкипер столичного ЦСКА оценил последние новости об Игоре Акинфееве. Ранее сообщалось, что Игорь готов продлить контракт со своим родным клубом ещё на два года – до наступления своего сорокалетия.

«Он способен ещё два года на высоком уровне играть. Может, не по 30 матчей, но в большинстве игр он сможет спокойно выйти и показать свой уровень», - делится Новиков с «РБ Спорт».

Напомним, что Акинфеев по-прежнему в свои 38 лет – основной голкипер армейского клуба, он сыграл в рамке «армейцев» большинство матчей уходящего сезона. Подменяет его более молодой коллега – 20-летний Владислав Тороп. Арендован «Уралом» уже не первый год Илья Помазун, голкипер в самом расцвете сил.