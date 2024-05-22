Оздоев назвал главное отличие чемпионатов России и Греции

Магомед Оздоев в минувшие выходные стал чемпионом греческой Суперлиги в составе ПАОКа из Салоников. Магомед рассказал о том, различаются ли уровни греческого первенства и РПЛ.

«Уровень РПЛ выше, чем в чемпионате Греции, если смотреть на всех. Единственное: в Греции первая четверка примерно одинакового уровня, и каждый клуб из них может бороться за чемпионство», - говорит Магомед для «Чемпионата».

Как добавил футболист, в России в последние годы есть лишь один гегемон – это питерский «Зенит». Чемпионат Греции же является более конкурентным, чем российский в последние годы.

Ранее Оздоев высказался о чемпионской гонке в РПЛ.