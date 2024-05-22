Тарханов назвал фаворитов чемпионской гонки РПЛ

Известный тренер Александр Тарханов поделился мнением о чемпионской гонке РПЛ.

По мнению эксперта, у «Краснодара» больше шансов на победу в матче с «Динамо», ведь «быки» будут играть при своих болельщиках.

«Думаю, «Зенит» дома «Ростов» обыграет. Если выбирать среди трех команд, то фавориты гонки — «Зенит» и «Краснодар», — приводит слова Тарханова Legalbet.

Напомним, по итогам 29 туров «Динамо» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 56 очков. Отрыв от идущего на второй строчке «Зенита» составляет два балла, а от «Краснодара» — на три.

Игры 30-го тура РПЛ пройдут в субботу, 25 мая. Старт всех поединков запланирован на 16:30 по мск.