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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов назвал фаворитов чемпионской гонки РПЛ

22 Мая 2024 • 18:53 Комментировать
Краснодар
...
Динамо Москва
25.05 16:30

Известный тренер Александр Тарханов поделился мнением о чемпионской гонке РПЛ.

По мнению эксперта, у «Краснодара» больше шансов на победу в матче с «Динамо», ведь «быки» будут играть при своих болельщиках.

«Думаю, «Зенит» дома «Ростов» обыграет. Если выбирать среди трех команд, то фавориты гонки — «Зенит» и «Краснодар», — приводит слова Тарханова Legalbet

Напомним, по итогам 29 туров «Динамо» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 56 очков. Отрыв от идущего на второй строчке «Зенита» составляет два балла, а от «Краснодара» — на три.

Игры 30-го тура РПЛ пройдут в субботу, 25 мая. Старт всех поединков запланирован на 16:30 по мск.

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