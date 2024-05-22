Стало известно, при каких обстоятельствах Агкацев останется в «Краснодаре»

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев может остаться в клубе, несмотря на интерес со стороны других российских команд.

Legalbet утверждает, что кубанский клуб не продаст 22-летнего Агкацева, если летом уйдет Матвей Сафонов.

Ранее сообщалось, что в услугах Сафонова заинтересован французский «ПСЖ».

В нынешней кампании Агкацев появился на поле в восьми встречах во всех турнирах, пропустил 13 мячей и два раза оставил свои ворота на замке.

Действующий контракт футболиста с «Краснодаром» рассчитан до середины следующего гола. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость Агкацева в один миллион евро.