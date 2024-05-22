«Динамо» предложит зрителям матча с «Краснодаром» успокаивающий напиток

Московское «Динамо» 25 мая организует массовый просмотр решающего в чемпионской гонке матча против «Краснодара». Как сообщает пресс-служба «бело-голубых», клуб предложит своим болельщикам успокаивающий напиток под названием «Чай Валерьяныч».

«Учитывая важность предстоящей игры, он поможет каждому динамовцу спокойно дождаться финального свистка со стабильным пульсом», - отметили в пресс-службе «Динамо».

Напомним, что «бело-голубые» впервые в истории современной России могут стать чемпионами страны. Для этого клубу надо лишь не проиграть решающий матч с «быками» в гостях, которые тоже не теряют шансы на титул.