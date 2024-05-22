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«ПСЖ» может подписать российского футболиста слухи

22 Мая 2024 • 18:38 Комментировать (1)
Краснодар
...
Динамо Москва
25.05 16:30

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как стало известно Legalbet, в услугах 25-летнего вратаря заинтересован французский «ПСЖ». Сообщается, что парижане уже контактировали с «Краснодаром» по поводу возможного трансфера.

При этом источник отмечает, что «ПСЖ» может предложить Сафонову лишь роль второго вратаря, ведь летом Кейлор Навас покинет команду.

В этом сезоне Сафонов провел 29 матчей в рамках чемпионата России, пропустил 27 голов и десять раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Трудовой договор Сафонова с «Краснодаром» рассчитан до 2029 года. Согласно сведениям портала Transfermarkt,  стоимость игрока оценивается в 18 млн евро.

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Краснодар ПСЖ Матвей Сафонов трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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Друг_Твоей_Мамки
22 Мая 2024 в 18:47
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