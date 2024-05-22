Биджиев продолжит тренировать махачкалинское «Динамо» и в РПЛ

Шамиль Газизов, гендиректор махачкалинского «Динамо» заявил, что нынешний главный тренер клуба Хасанби Биджиев будет тренировать динамовцев и в РПЛ.

«Не вижу оснований для того, чтобы менять главного тренера, он остаётся в клубе», - говорит Газизов для «Чемпионата».

Напомним, что начинал подходящий к концу сезон махачкалинский клуб с другим тренером у руля команды – Курбаном Бердыевым. Однако зимой Бердыев покинул клуб, его место занял Хасанби Биджиев, с которым команда смогла выйти в РПЛ впервые в истории.

На данный момент у махачкалинского клуба второе место таблицы Мелбет-Первой лиги и 61 балл, отставание от первого – всего два балла.