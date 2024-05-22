Точилин назвал лучшего игрока сезона РПЛ

Российский тренер Александр Точилин ответил на вопрос о лучшем футболисте в нынешнем розыгрыше РПЛ.

«Назову Тюкавина лучшим игроком сезона. Константин запомнился своей игрой», — приводит слова Точилина «РБ Спорт».

Эксперт сомневается, что Тюкавин сможет стать лучшим бомбардиром чемпионата России, но уверенная игра форварда позволяет «Динамо» бороться за золотые медали.

В текущей кампании 21-летний Тюкавин появился на поле в 37 играх во всех турнирах, забил 17 голов и записал на свой счет десять ассистов.

За один тур до конца сезона «Динамо» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая идущий на втором месте «Зенит» на два очка.