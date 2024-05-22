Григорий Иванов: «Помазун ассоциируется больше уже с «Уралом», чем с ЦСКА»

Григорий Иванов, президент «Урала» вновь высказался о будущем арендованного голкипера у московского ЦСКА – Ильи Помазуна.

«Мы не можем влиять на судьбу Ильи. Он за нас провёл уже столько игр, что ассоциируется с «Уралом», а не с ЦСКА. Но он футболист московского клуба, и прогнозировать по нему сейчас ничего мы не можем», - говорит Иванов в диалоге с «Матч ТВ».

Как добавил функционер, «Урал» продолжит диалог с ЦСКА по поводу будущего голкипера, но сам Илья уже устал от постоянных аренд.

Напомним, что Помазун в этом сезоне, который стал для него четвёртым в аренде в «Урале», сыграл за «шмелей» в 33 матчах во всех турнирах, пропустив в них 48 голов. Всего за клуб у него более 100 матчей.