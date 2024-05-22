Газзаев оценил Карпина как тренера сборной России

В прессе появилась информация о том, что Валерий Карпин в обозримом будущем продлит контракт по работе со сборной России. Комментарий на этот счёт дал известный специалист – Валерий Газзаев.

По словам Газзаева, вероятное продление контракта между РФС и Карпиным является хорошей новостью.

«Сегодня сборная должна существовать, и при Карпине она показывает хорошую игру и результаты. В любом случае, если идут переговоры о продлении контракта, значит, что работа Валерия Георгиевича соответствует уровню, и что он может продолжать свою работу», - цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

Стоит сказать, что уже более двух лет сборная России может проводить только товарищеские матчи. Причина – санкции со стороны УЕФА и ФИФА в отношении РФС. Когда санкции могут быть сняты или хотя бы смягчены, пока непонятно.