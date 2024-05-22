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«Общаемся с ним каждый день»: Григорий Иванов высказался о будущем Ганчаренко

22 Мая 2024 • 17:59 Комментировать

Второй год известный белорусский специалист Виктор Ганчаренко трудится главным тренером в клубе второй половины турнирной таблицы РПЛ – екатеринбургском «Урале». Бессменный президент «шмелей» Григорий Иванов высказался о будущем Виктора Михайловича в уральском клубе.

«Общаемся с ним каждый день. Как будет решение, обязательно сообщим. Всё будет по окончании сезона», - говорит Иванов для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что «Урал» по-прежнему может понизиться в классе. Сейчас у екатеринбургского клуба 11 место и 30 очков, напрямую коллектив уже не вылетит, а вот через стыковые матчи – вполне может.

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Урал Григорий Иванов Виктор Ганчаренко ещё теги
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