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Баранник: «Джикия — не тот игрок, который сможет усилить «Локомотив»

22 Мая 2024 • 17:55 Комментировать
Балтика
...
Локомотив Москва
25.05 16:30

Футбольный функционер Дмитрий Баранник поделился комментарием о возможном переходе капитана «Спартака» Георгия Джикии в «Локомотив».

По мнению специалиста, приход Джикии может помочь на короткой дистанции, но дальше может повториться история с Дзюбой.

«Если в долгую рассматривать, то, наверное, это не тот игрок, который сможет усилить «Локомотив», — приводит слова Баранника Vprognoze.

В текущем сезоне 30-летний защитник провел 12 матчей во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

Ранее стало известно, что предстоящим летом Джикия покинет «Спартак» свободным агентом.

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