«Здесь без вариантов»: Лунёв назвал лучшего российского игрока сезона

На финишной прямой находится футбольный сезон в большинстве европейских стран. Андрей Лунёв, голкипер «Карабаха» рассказал, кто, по его мнению, является лучшим игроков подходящего к концу сезона из российских игроков.

«Александр Головин. Он лучший игрок «Монако», поэтому здесь без вариантов», - делится Андрей для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Александр в «Монако» уже почти ровно шесть лет, он один из старожилов клуба. В текущем сезоне Головин смог забить шесть голов и оформить столько же ассистов в 25 матчах французской Лиги 1 из 34.

Ранее Лунёв рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги Европы УЕФА 22 мая.