Давила – о Зделаре: «Надеюсь, он забьёт ещё много голов за наш клуб»

Виктор Давила, форвард московского ЦСКА дал комментарий в связи с достижением его партнёра по команде из линии полузащиты. Напомним, что в понедельничном матче против «Пари НН» (6:2) Саша Зделар, сербский хавбек «армейцев» оформил свой первый гол за ЦСКА – спустя почти два года после перехода в клуб.

«Когда наш товарищ забивает гол — мы все радуемся. Надеюсь, что это один из его огромного количества голов за клуб. Я поздравляю Сашу», - говорит Виктор телеканалу «Матч ТВ».

Заключительный матч сезона ЦСКА проведёт 25 мая против екатеринбургского «Урала» дома. Сейчас у «армейцев» шестое место и 45 очков.