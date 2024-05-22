В «Химках» не дали однозначного ответа по Дзюбе

Туфан Садыгов, инвестор подмосковного футбольного клуба «Химки» ответил о возможности пригласить в команду 35-летнего форварда Артёма Дзюбу. Он, вероятно, покинет «Локомотив» по итогу сезона, если не случится чудо.

«Дзюба доказал, что он футболист, хороший футболист. Вопрос в том, подходит ли он тренеру. Мне как футболист Дзюба нравится. Как человек — мы все особенные», - говорит Садыгов для телеканала «Матч ТВ».

«Химки», напомним, в понедельник официально вернулись в РПЛ после одного сезона отсутствия в лиге. Главным тренером клуба уже более одного календарного года является Андрей Талалаев.