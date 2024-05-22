Дьяков не верит в чемпионство «Краснодара»

Экс-футболист столичного «Динамо» Виталий Дьяков поделился комментарием о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше РПЛ.

Дьяков заявил, что «Ростов» не будет мотивирован в последнем туре, поэтому вряд ли сможет отобрать очки в матче с «Зенитом».

«Победа «Ростова» и чемпионство «Краснодара» — это что-то фантастическое. «Зенит» или «Динамо» возьмут чемпионство», — приводит слова Дьякова Legalbet.

В рамках 30-го тура чемпионата России «Динамо» встретится на выезде с «Краснодаром», а «Зенит» дома сыграет с «Ростовом». Все матчи заключительного тура пройдут 25 мая и начнутся в одно время — 16:30 по мск.

Стоит сказать, что для чемпионства «Краснодару» нужно обыграть «Динамо», а также рассчитывать на осечку «Зенита».