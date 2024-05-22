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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Оздоев рассказал, за кого болеет в чемпионской гонке РПЛ

22 Мая 2024 • 17:24 Комментировать
Зенит
...
Ростов
25.05 16:30

Экс-игрок «Зенита» Магомед Оздоев, ныне выступающий за ПАОК, поделился комментарием о чемпионской гонке в РПЛ.

«Из всех трех команд – я в любом случае болею за «Зенит». Но тут все в руках «Динамо»: самое главное не проиграть – и они чемпионы», — приводит слова Оздоева «Чемпионат».

По итогам 29 туров «Зенит» находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в своей копилке 54 очка. Лидером является «Динамо», на счету которого 56 баллов.

В последнем туре РПЛ «сине-бело-голубые» примут на своем стадионе «Ростов», а подопечные Марцела Лички будут гостить у «Краснодара».

Все матчи 30-го тура пройдут в субботу, 25 мая. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по столичному времени.

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