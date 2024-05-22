«Балтика» может сыграть в стыковых матчах уже после Суперфинала Кубка России

Калининградская «Балтика» может сыграть в стыковых матчах за право сохранения своей прописки в РПЛ уже после Суперфинала Кубка России, который пройдёт 2 июня. Такая информация размещена на официальном портале РФС.

Напомним, что балтийцы по итогу 30 тура могут оказаться в стыковых матчах. Но из-за того, что график стыков смежен с датой Суперфинала Кубка, «Балтике» будет очень непросто подготовиться к ответственной игре и провести игры на вылет.

Поэтому если «Балтика» займёт 13 или 14 место и станет участницей стыковых матчей, для калининградцев эти игры пройдут 6 и 9 июня – уже после решающего кубкового матча с «Зенитом».

На данный момент у «Балтики» 26 очков и 15 место таблицы.

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