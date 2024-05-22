Семак: «Какая разница, за кого болеть в матче «Краснодар» — «Динамо»? Самое главное — самим побеждать»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от заключительного 30-го тура текущего розыгрыша чемпионата России.

Напомним, «Зенит» сыграет с «Ростовом», а главные конкуренты петербургской команды «Краснодар» и «Динамо» проведут между собой общую встречу.

«Какая разница, за кого болеть в другой игре? Самое главное — самим побеждать. Понятно, что нужна победа «Краснодара». Но не надо будет ни за кем следить, если мы сами не сможем выиграть», — цитирует Семака «РБ Спорт».

Отметим, что все матчи 30-го тура состоятся 25 мая и начнутся в 16:30 по московскому времени. На данный момент турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Динамо».