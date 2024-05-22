Бистрович считает, что «Балтика» способна обыграть «Локомотив»

Полузащитник «Балтики» Кристиян Бистрович поделился ожиданиями от матча 30-го тура РПЛ против «Локомотива».

По мнению хорватского футболиста, калининградцы способны обыграть «железнодорожников».

«Естественно, мы способны обыграть «Локомотив». Мы уже показали, что можем победить каждого. Будем максимально готовиться и надеемся показать наш лучший футбол», — цитирует Бистровича «Матч ТВ».

Отметим, что за один тур до конца сезона «Балтика» занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице. От зоны стыковых матчей команду Сергея Игнашевича сейчас отделяют три очка.

Матч «Балтика» — «Локомотив» состоится 25 мая в Калининграде. Начало — в 16:30 по московскому времени.