Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бушманов не считает Джикию легендой «Спартака»

22 Мая 2024 • 16:53 Комментировать
Оренбург
...
Спартак Москва
25.05 16:30

Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением о том, можно ли считать капитана «красно-белых» Георгия Джикию легендой клуба.

— Это слишком громкие слова. Джикия, безусловно, был важным игроком команды на протяжении долгого времени, но не сказал бы, что он прям легенда «Спартака», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

Напомним, Джикия выступает за столичный клуб с 2017 года. Ранее стало известно, что по окончании нынешнего сезона РПЛ 30-летний футболист покинет «Спартак».

В текущей кампании защитник провел 12 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Бушманов Георгий Джикия ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 22 Мая
16:53
Бушманов не считает Джикию легендой «Спартака»
16:21
Червиченко: «Уровень чемпионата России выровнялся»
15:49
Деменко: «Станкович — амбициозный тренер, у него есть авторитет»
15:33
Мозес надеется, что Умяров станет капитаном «Спартака»
14:15
«Спартак» снова попытается купить Абубакара
12:06
Булатов: «Станкович — удачный выбор для «Спартака»
11:50
Спортивный директор «Оренбурга» Андреев: «Если мы останемся в РПЛ, то выкупим Томпсона»
11:10
Агент Бабича сообщил, что игрок восстановится к началу Евро-2024
10:56
Обухов — о новом контракте: «Время пообщаться с «Оренбургом» ещё будет»
10:34
Вера ответил на вопрос о будущем в «Оренбурге»
10:02
Осинькин рассказал, обращался ли к нему «Спартак» после отставки Абаскаля
21 Мая
19:20
Радимов предположил, кто летом усилит «Спартак» и «Локомотив»
17:19
Мозес может остаться в России
14:11
Денисов отреагировал на приход Станковича в «Спартак»
20 Мая
16:38
В «Спартаке» объяснили, почему Слишкович избавился от приставки «и.о.»
13:33
Литвинов: «Все понимали, что в «Спартаке» будет новый тренер»
12:18
Мартинс: «Джикия — прекрасный человек, легенда»
11:45
Камоцци: «Джикия – легенда «Спартака»
11:32
Джикия: «Пожму ли руку Абаскалю? Конечно»
10:10
Игнатов высказался о приходе Станковича 1
19 Мая
19:24
Ещенко: Не думаю, что трансфер Угальде можно назвать провальным
19:18
Ещенко: «Возможно, Джикия поедет в Европу»
18:07
Слишкович: «Уход Джикии — решение клуба»
17:04
Гладилин: «Угальде просто не вписался в «Спартак»
16:51
Гладилин считает, что «Спартак» победил «Рубин» из-за плохой мотивации казанцев 1
15:52
Гогличидзе — о матче с «Уралом»: «Ничья — хороший результат для нас»
15:33
В «Оренбурге» заявили, что рассчитывали обыграть «Урал»
17 Мая
12:39
Первак прокомментировал назначение Станковича в «Спартак»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ОРЕНБУРГ СПАРТАК МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Карпин назвал команду, которую будет тренировать в новом сезоне Анчелотти отреагировал на четыре пропущенных гола Луниным перед финалом Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сравнялся с «Манчестер Юнайтед» по количеству чемпионских титулов в АПЛ в XXI веке Гвардиола высказался после исторического чемпионства «Манчестер Сити» Только два тренера могут возглавить «Манчестер Юнайтед» - названы имена Назван лучший тренер сезона АПЛ – это не Гвардиола и даже не Артета Нападающий «Ливерпуля» Салах намекнул, где будет играть в новом сезоне Гвардиола прокомментировал уход Клоппа из «Ливерпуля» Гюлер может уйти из «Реала» - назван возможный клуб игрока Клопп скандировал имя следующего тренера «Ливерпуля»
«Вильярреал» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:4 «Ахмат» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Скучнейший матч, серия пенальти и суперфинал: «Зенит» опять не смог победить, но выбил ЦСКА из Кубка России «Арсенал» в концовке вырвал победу у «Эвертона», но чемпионом не стал Холанн уже превзошёл Месси на пике карьеры: Сможет ли норвежец затмить аргентинца Чудо-гол Кудуса проблемой не стал: «Манчестер Сити» смял «Вест Хэм» и в 10-й раз стал чемпионом Англии Покер Сорлота не помог «Вильярреалу» одолеть мадридский «Реал» «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Аллегри: «Если я уйду из «Ювентуса», то оставлю после себя сильную команду» «Челси» объявил об уходе Почеттино
Спортивные новости
Стали известны четвертьфинальные пары чемпионата мира-2024 Канада обыграла Чехию и стала победителем группы А на чемпионате мира по хоккею Как сильно на российский хоккей влияет отсутствие национальной сборной на чемпионате мира «Эдмонтон» в седьмом матче обыграл «Ванкувер» и вышел в финал Западной конференции НХЛ Медведев опустился на пятое место в рейтинге АТР Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Мая
17:38 · Россия. Премьер-лига
В «Химках» не дали однозначного ответа по Дзюбе
17:37 · Россия. Премьер-лига
Дьяков не верит в чемпионство «Краснодара»
17:29 · Россия. Мелбет-Первая лига
Дмитрий Черышев продолжит тренировать «Шинник» официально
17:24 · Россия. Премьер-лига
Оздоев рассказал, за кого болеет в чемпионской гонке РПЛ
17:18 · Россия. Премьер-лига
«Балтика» может сыграть в стыковых матчах уже после Суперфинала Кубка России
17:06 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Какая разница, за кого болеть в матче «Краснодар» — «Динамо»? Самое главное — самим побеждать»
16:54 · Россия. Премьер-лига
Бистрович считает, что «Балтика» способна обыграть «Локомотив»
16:53 · Россия. Премьер-лига
Бушманов не считает Джикию легендой «Спартака»
16:43 · Россия. Премьер-лига
Дьяков: «Краснодар» потерял шансы на чемпионство, когда уволил Ивича
16:21 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Уровень чемпионата России выровнялся»
16:17 · Россия. Премьер-лига
Денис Попов – о Федотове в ЦСКА: «Бывает, что руководство смотрит как раз на последние матчи» 1 эксклюзив
16:06 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий: Увольнение Юрана — ошибка «Пари НН»
16:05 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: «Пари НН» надо было позволить Юрану доработать сезон»
15:49 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Станкович — амбициозный тренер, у него есть авторитет»
15:41 · Россия. Премьер-лига
Бериша: «Я хочу завершить карьеру в «Ахмате»
Все новости
Рекомендуем