Бушманов не считает Джикию легендой «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением о том, можно ли считать капитана «красно-белых» Георгия Джикию легендой клуба.

— Это слишком громкие слова. Джикия, безусловно, был важным игроком команды на протяжении долгого времени, но не сказал бы, что он прям легенда «Спартака», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

Напомним, Джикия выступает за столичный клуб с 2017 года. Ранее стало известно, что по окончании нынешнего сезона РПЛ 30-летний футболист покинет «Спартак».

В текущей кампании защитник провел 12 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.