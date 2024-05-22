Дьяков: «Краснодар» потерял шансы на чемпионство, когда уволил Ивича

Экс-футболист «Динамо» Виталий Дьяков высказался об увольнении Владимира Ивича с должности наставника «Краснодара».

«Уволив Ивича, «Краснодар» потерял шансы на чемпионство. Понятно, что у Ивича был конфликт с руководством, но его увольнение — грубейшая ошибка», — приводит слова Дьякова «Матч ТВ».

По мнению эксперта, «Краснодар» Ивича был надежен в обороне, а сейчас у команды не видно тренерской руки.

После 29 туров подопечные Мурада Мусаева занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Динамо» на три очка.

Для оформления чемпионского титула «Краснодару» необходимо одолеть в последнем туре «Динамо», а «Зенит» должен потерять очки в матче с «Ростовом».