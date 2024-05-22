Червиченко: «Уровень чемпионата России выровнялся»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался об уровне чемпионата России по футболу.

По мнению эксперта, уровень РПЛ стал более ровным за счёт грамотной трансферной политики клубов.

«Уровень чемпионата России выровнялся. Наверное, теперь меньше воруют и делают меньше неправильных покупок. Посмотрите, как усилились «Сочи» и «Балтика», когда поняли, что вылетают», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

После 29 туров РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Динамо». Следом за «бело-голубыми» в тройке лидеров находятся «Зенит» и «Краснодар». Что касается зоны вылета, то первой командой, потерявшей шансы на сохранение прописки в элите, стал «Сочи».