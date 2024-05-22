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Денис Попов – о Федотове в ЦСКА: «Бывает, что руководство смотрит как раз на последние матчи» эксклюзив

22 Мая 2024 • 16:17 Комментировать
Пари НН
2:6
ЦСКА Москва

Экс-нападающий московского ЦСКА Денис Попов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался про «красно-синих», разгромивших в 29-м туре РПЛ «Пари НН» на выезде со счётом 6:2.

- ЦСКА разыгрался не на шутку. Но крупная победа над «Пари НН» уже никак не принесёт борьбу за медали. С другой стороны, всегда приятно выигрывать. Надо уже готовиться к следующему сезону.

- Победы без турнирного продвижения повышают шансы Федотова остаться главным тренером ЦСКА или нет?

- Есть же футбольная поговорка, что надо две игры в сезоне провести удачно. Первую – чтоб произвести хорошее впечатление, и последнюю – чтоб не выгнали. Бывает, что руководство не принимает решение изначально и смотрит как раз на последние матчи, – сказал Попов.

В 30-м туре чемпионата России ЦСКА сыграет 25 мая в родных стенах с «Уралом».

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