Денис Попов – о Федотове в ЦСКА: «Бывает, что руководство смотрит как раз на последние матчи»

Экс-нападающий московского ЦСКА Денис Попов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался про «красно-синих», разгромивших в 29-м туре РПЛ «Пари НН» на выезде со счётом 6:2.

- ЦСКА разыгрался не на шутку. Но крупная победа над «Пари НН» уже никак не принесёт борьбу за медали. С другой стороны, всегда приятно выигрывать. Надо уже готовиться к следующему сезону.

- Победы без турнирного продвижения повышают шансы Федотова остаться главным тренером ЦСКА или нет?

- Есть же футбольная поговорка, что надо две игры в сезоне провести удачно. Первую – чтоб произвести хорошее впечатление, и последнюю – чтоб не выгнали. Бывает, что руководство не принимает решение изначально и смотрит как раз на последние матчи, – сказал Попов.

В 30-м туре чемпионата России ЦСКА сыграет 25 мая в родных стенах с «Уралом».