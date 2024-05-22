Непомнящий: Увольнение Юрана — ошибка «Пари НН»

Бывший наставник «Балтики» Валерий Непомнящий прокомментировал отставку Сергею Юрана с поста главного тренера «Пари НН».

— Смена тренера меня, если честно, удивила. Считаю данное решение ошибкой, — цитирует Непомнящего RT на русском.

При этом специалист отметил, что Саше Иличе трудно что-то предъявить, ведь он только возглавил клуб.

За один тур до конца сезона «Пари НН» идет в зоне стыков, занимая 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. В копилке нижегородцев 29 баллов.

В заключительном туре сезона «Пари НН» проведет гостевой поединок против «Крыльев Советов». Игра между командами пройдет 25 мая. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 16:30 по столичному времени.