Ташуев: «Пари НН» надо было позволить Юрану доработать сезон»

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев высказался о неудачной серии «Пари НН» в текущем розыгрыше чемпионата России.

Напомним, нижегородский клуб не знает побед уже на протяжении девяти матчей подряд. А последние две игры подопечные Саши Илича и вовсе проиграли с общим счётом 3:12.

По мнению Ташуева, Илич, возглавивший нижегородцев по ходу весенней части сезона, оказался не готов к борьбе за выживание.

«Серб пока результата не дал. Считаю, что надо было позволить доработать сезон Сергею Юрану. Со стороны кажется, что команда неплохо усилилась зимой. Тут вопросов нет», — цитирует Ташуева «RT на русском».

За один тур до конца сезона «Пари НН» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 29 очков. Свой заключительный матч команда Илича проведёт 25 мая против «Крыльев Советов».