Деменко: «Станкович — амбициозный тренер, у него есть авторитет»

Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о сербском тренере Деяне Станковиче, который возглавит «Спартак» по окончании текущего сезона.

«Станкович — амбициозный специалист, у него есть авторитет. Нужно посмотреть на его «Спартак», чтобы потом сказать, сможет ли с ним команда что-то выиграть. Болельщики с воодушевлением воспримут это назначение», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

Напомним, контракт Станковича со «Спартаком» рассчитан на два года. Ранее он работал в сербской «Црвене Звезде» и венгерском «Ференцвароше».

Свой заключительный матч в нынешнем сезоне «Спартак» проведёт 25 мая против «Оренбурга».