Бериша: «Я хочу завершить карьеру в «Ахмате»

Нападающий «Ахмата» Бернард Бериша высказался о своём будущем в грозненском клубе.

Контракт игрока сборной Косово с «Ахматом» рассчитан до лета 2025 года. По словам Бериши, он не планирует покидать команду и хочет завершить карьеру именно в своём нынешнем клубе, за который выступает с 2017 года.

«Останусь ли я в «Ахмате»? Конечно! У меня ещё год контракта. Я хочу завершить здесь карьеру. Думаю, скоро подпишу новый контракт с клубом», — цитирует Беришу «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 32-летний Бериша провёл за «Ахмат» 31 матч, забил три гола и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает вингера в 1 миллион евро.