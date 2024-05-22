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Мозес надеется, что Умяров станет капитаном «Спартака»

22 Мая 2024 • 15:33 Комментировать
Оренбург
...
Спартак Москва
25.05 16:30

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес высказался о своём одноклубнике Наиле Умярове.

Мозес признался, что Умяров является его большим другом с самого первого дня в «Спартаке».

— Надеюсь, однажды он станет капитаном «Спартака». Просто нужно еще немного прибавить. Я верю, у него есть все качества, чтобы быть лидером, — сказал Мозес клубной пресс-службе.

Ранее стало известно, что по окончании текущего розыгрыша Российской премьер-лиги 33-летний нигериец покинет стан «красно-белых».

В составе «Спартака» Мозес провел 84 матча, забил десять голов и записал в свой актив десять ассистов.
 

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