Мозес надеется, что Умяров станет капитаном «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес высказался о своём одноклубнике Наиле Умярове.

Мозес признался, что Умяров является его большим другом с самого первого дня в «Спартаке».

— Надеюсь, однажды он станет капитаном «Спартака». Просто нужно еще немного прибавить. Я верю, у него есть все качества, чтобы быть лидером, — сказал Мозес клубной пресс-службе.

Ранее стало известно, что по окончании текущего розыгрыша Российской премьер-лиги 33-летний нигериец покинет стан «красно-белых».

В составе «Спартака» Мозес провел 84 матча, забил десять голов и записал в свой актив десять ассистов.

