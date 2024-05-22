У «Краснодара» нет предложений по Сперцяну

Появилась новая информация о полузащитнике «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

Как сообщает издание «Спорт-Экспресс», у кубанского клуба нет ни одного официального предложения по трансферу 23-летнего хавбека.

Напомним, ранее появилась информация об интересе дортмундской «Боруссии» к Сперцяну.

В текущем сезоне полузащитник появился на поле в 32 играх во всех турнирах, забил 11 голов и оформил семь голевых передач.

Действующий трудовой договор Сперцяна с «Краснодаром» истекает в 2026 году. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 18 миллионов евро.