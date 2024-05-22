Даку ответил, доволен ли он своей игрой в «Рубине»

Форвард «Рубина» Мирлинд Даку поделился комментарием о своей игре в текущем розыгрыше чемпионата России.

Футболист признался, что всегда старается демонстрировать хорошую игру и помогать команде результативными действиями.

— Я удовлетворен своей игрой и показателями. Я был уверен, что могу показывать такую результативность, — заявил Даку Metaratings.

В текущем сезоне 26-летний нападающий появился на поле в 32 встречах во всех турнирах, девять раз поразил сетку ворот соперников и оформил четыре ассиста.

В заключительном туре Российской премьер-лиги «Рубин» примет на своем поле «Сочи». Старт поединка запланирован на 16:30 по столичному времени.