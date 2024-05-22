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«Динамо» уже в четверг отправится на матч с «Краснодаром»

22 Мая 2024 • 15:15 Комментировать
Краснодар
...
Динамо Москва
25.05 16:30

В субботу «Динамо» предстоит провести важнейший матч – в последнем туре Премьер-лиги команда Марцела Лички будет играть против «Краснодара». Даже набора одного очка хватит «бело-голубым» для чемпионства. Если же динамовцы проиграют, то финишируют в турнирной таблице вторыми или третьими.

Как сообщает телеграм-канал «Alexeev ньюс», «Динамо» отправится на матч с «Краснодаром» уже в четверг. Команда вылетит в Минеральные Воды, откуда проделает пятичасовой путь на автобусе в Краснодар.

Матч между «Краснодаром» и «Динамо» стартует 25 мая в 16:30 по московскому времени.

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Динамо Москва

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