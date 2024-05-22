Точилин: «Динамо» должно приложить максимум усилий, чтобы выиграть титул»

Бывший игрок «Динамо» Александр Точилин оценил шансы «бело-голубых» завоевать чемпионский титул в нынешнем сезоне.

Напомним, в последний раз динамовцам удавалось выигрывать чемпионат в далёком 1976 году. За один тур до конца текущего розыгрыша команда Марцела Лички возглавляет турнирную таблицу, опережая второй «Зенит» на два очка.

«Давно у клуба не было такой возможности, как сегодня, стать чемпионом. Поэтому команда и тренер должны приложить максимум усилий, чтобы выиграть чемпионство, тем более, что всё для этого есть», — приводит слова Точилина Livesport.ru.

Свой заключительный матч в этом сезоне «Динамо» проведёт 25 мая против «Краснодара». Начало — в 16:30 по московскому времени.