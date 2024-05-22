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«Факел» освятил поле перед последним матчем сезона видео

22 Мая 2024 • 15:09 Комментировать (1)
Факел
...
Ахмат
25.05 16:30

В субботу в последнем туре Премьер-лиги «Факел» будет принимать «Ахмат». На текущий момент воронежцы располагаются в зоне стыковых игр. При этом «огнеопасные» ещё могут вылететь из топ-дивизиона напрямую.

В социальных сетях появилось видео, на котором священники освящают футбольное поле на домашнем стадионе «Факела». Судя по всему, в клубе надеются на помощь высших сил в борьбе за сохранение места в Премьер-лиге на следующий матч.

 

Матч между «Факелом» и «Ахматом» стартует 25 маяв 16:30 по московскому времени. «Факелу» достаточно не проиграть, чтобы точно не вылететь напрямую.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел

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ФАКЕЛ АХМАТ
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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
22 Мая 2024 в 15:17
ай цырк зажыгаить агни.. А-ха-ха-ха! )))
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