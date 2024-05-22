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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Точилин объяснил проблемы «Сочи» в нынешнем сезоне

22 Мая 2024 • 14:58 Комментировать
Рубин
...
Сочи
25.05 16:30

Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин высказался о проблемах южан в нынешнем сезоне.

Напомним, пост наставника «Сочи» Точилин занимал в конце прошлого года. Отметим, что по итогам текущего розыгрыша чемпионата России южане не смогли сохранить прописку в РПЛ, вылетев из высшего дивизиона российского футбола.

«Команда была в определённом психологическом кризисе, для которого были как объективные, так и субъективные причины, связанные прежде всего с тем с тем, что клуб зашёл в сезон, провалив трансферную политику. Мы остались без нападающих», — цитирует Точилина Livesport.ru.

Также специалист посетовал на недостаток удачи.

Свой заключительный матч в нынешнем сезоне «Сочи» проведёт 25 мая против «Рубина».

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Александр Точилин Сочи

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