Точилин объяснил проблемы «Сочи» в нынешнем сезоне

Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин высказался о проблемах южан в нынешнем сезоне.

Напомним, пост наставника «Сочи» Точилин занимал в конце прошлого года. Отметим, что по итогам текущего розыгрыша чемпионата России южане не смогли сохранить прописку в РПЛ, вылетев из высшего дивизиона российского футбола.

«Команда была в определённом психологическом кризисе, для которого были как объективные, так и субъективные причины, связанные прежде всего с тем с тем, что клуб зашёл в сезон, провалив трансферную политику. Мы остались без нападающих», — цитирует Точилина Livesport.ru.

Также специалист посетовал на недостаток удачи.

Свой заключительный матч в нынешнем сезоне «Сочи» проведёт 25 мая против «Рубина».