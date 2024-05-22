Муравьёв объяснил, на каких условиях «Динамо» может продать Тюкавина

Футбольный функционер Евгений Муравьёв, работавший в «Динамо», ответил, стоит ли столичному клубу отпускать форварда Константина Тюкавина в Европу.

По мнению Муравьёва, «Динамо» нужно отпустить Тюкавина, если за него предложат 15 миллионов евро.

«В последующем можно говорить о бонусах при перепродаже или при последующих перезаключениях новых контрактов», — цитирует функционера «РБ Спорт».

Трудовой договор 21-летнего футболиста с «Динамо» рассчитан до 2028 года. Отметим, что в контракте игрока прописана сума отступных для европейских клубов, которая составляет 20 миллионов евро.