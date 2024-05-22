Тюкавин должен сыграть с «Краснодаром»

Восстановление нападающего «Динамо» Константина Тюкавина после повреждения, полученного в недавней игре Премьер-лиги против «Крыльев Советов», проходит по плану. Об этом информирует телеграм-канал «Alexeev ньюс».

Ожидается, что в ближайшие дни Тюкавин начнёт заниматься в общей группе. Тренерский штаб «Динамо» ожидает, что 21-летний нападающий сможет сыграть с «Краснодаром» в последнем туре.

Матч между «Краснодаром» и «Динамо» пройдёт в субботу, 25 мая. Команде Марцела Лички достаточно не проиграть, чтобы стать чемпионом России.

В 37 матчах сезона 2023/2024 Константин Тюкавин забил 17 голов.