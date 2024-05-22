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Появилась новая информация о будущем Сперцяна

22 Мая 2024 • 14:32 Комментировать

Накануне в прессе появилась информация о том, что интерес к атакующему полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну проявляет дортмундская «Боруссия». Журналист Грач Хачатрян пишет в социальных сетях о том, что Сперцян интересен многим европейским клубам. При этом, по данным журналиста, в этом списке нет «Боруссии».

Хачатрян отмечает, что справки о Сперцяне навёл один из итальянских клубов. Название не раскрывается.

В 32 матчах сезона 2023/2024 Эдуард Сперцян записал на свой счёт 11 голов и 7 результативных передач на партнёров. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Сперцяна в 18 миллионов евро.

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